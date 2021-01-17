الأحد 17-01-2021
الوكيل الاخباري

أبو سل: عدد المسجلين لأخذ لقاح كورونا يفوق الـ 260 ألف شخص

الخدمات الطبية الملكية تعلن بدء استقبال المراجعين اليوم

وزير الصحة يعلن عن تطور جديد في التعامل مع كورونا بالاردن

تعرف على اسعار الذهب اليوم في الاردن

تفاصيل منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم

الخارجية: السفارة الأردنية في تل أبيب تواصل زيارة الأردنيين في سجون الاحتلال

واشنطن: توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة بمحيط مبنى الكابيتول

أول قرارات بايدن

صواريخ ايرانية تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

45 مخالفة منذ بدء الدورة التكميلية للتوجيهي حتى الأربعاء الماضي

الأحد، 17-01-2021 09:02 ص

وفيات الاحد 17/1/2021

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