الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

فلكياً .. موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

الحالة الجوية في ثاني أيام رمضان بالمملكة

وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024

سفن أميركية تتوجه لشرق المتوسط لإنشاء رصيف بحري بغزة

سيناتور أميركي يهدد بوقف مبيعات الأسلحة إذا هوجمت رفح

استشهاد طفل في القدس

الأربعاء، 13-03-2024 06:04 ص

وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


باجس سالم حمود العطاونه
منال فريد الخطيب
خالد يوسف الرداد
سليم يوسف مكي
حسين عوني ابراهيم البخيتاضافة اعلان


رقية درويش مصطفى الخليلي
سالم محمد الفالح المساعفه
حسن محمد أبو غيدا
أيوب سليمان سويلم حداد
نهلة حسين عبدالرحمن العنبتاوي

عبدالرحمن احمد سالم الفقيه
صبحي القواسمي
عبدالحفيظ عبدالغني أبوالفيلات
فاطمة خضر إبراهيم الحجوج

فيصل صالح محمد العطيات
 عبدالكريم سالم ابو محفوظ 
 سميح محمد عوض 
 علاء اسماعيل عوض عليان 
 أحمد عبدالكريم مساعدة 

عمر عيد ارفيفان
عيسى أنضوني هنديلة
نوفه خلف الفشيكات
انا لله و انا اليه راجعون 

 




 

 


 

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