وفيات الاربعاء 13/ 3/ 2024

باجس سالم حمود العطاونه
منال فريد الخطيب
خالد يوسف الرداد
سليم يوسف مكي
حسين عوني ابراهيم البخيتاضافة اعلان
رقية درويش مصطفى الخليلي
سالم محمد الفالح المساعفه
حسن محمد أبو غيدا
أيوب سليمان سويلم حداد
نهلة حسين عبدالرحمن العنبتاوي
عبدالرحمن احمد سالم الفقيه
صبحي القواسمي
عبدالحفيظ عبدالغني أبوالفيلات
فاطمة خضر إبراهيم الحجوج
فيصل صالح محمد العطيات
عبدالكريم سالم ابو محفوظ
سميح محمد عوض
علاء اسماعيل عوض عليان
أحمد عبدالكريم مساعدة
عمر عيد ارفيفان
عيسى أنضوني هنديلة
نوفه خلف الفشيكات
انا لله و انا اليه راجعون