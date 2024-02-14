وفيات الاربعاء 14/ 2/ 2024

علاء كامل عبدالله العجارمة
عبد الناصر سعيد يعقوب الفضيلات
سائد محمد امين عودة
نهيل موسى خليل مسلّماضافة اعلان
عدنان جودت محمد علي ابو حسين
فاطمه سلمان محمد ابوعيد
رائد محمد محمود الحنيني
يوسف حبيب مرزوق قطامي
مرسي عبدالله عوض نمير
خيريه صالح فاضل العوامله
نوال توفيق رباح الزرو
عبدالله جمال يعقوب البرغوثي
عيشه عبد احمد خلف
ريما علي الكايد العمايره
نايفة عبد الكريم الحمدان
محمد امين صالح الجربان
موسى خلف القويدر الحلايبه
علاء الدين رائد البيجاوي
عبدالمجيد عبدالله خليفة النسور
فايز خليل الشريف
طلال رشيد عبد الغني
انا لله وانا اليه راجعون