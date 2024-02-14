الأربعاء 14-02-2024
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الأربعاء، 14-02-2024 06:11 ص

وفيات الاربعاء 14/ 2/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


علاء كامل عبدالله العجارمة 

عبد الناصر سعيد يعقوب الفضيلات
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عدنان جودت محمد علي ابو حسين
فاطمه سلمان محمد ابوعيد
رائد محمد محمود الحنيني

يوسف حبيب مرزوق قطامي
مرسي عبدالله عوض نمير
خيريه صالح فاضل العوامله


نوال توفيق رباح الزرو
عبدالله جمال يعقوب البرغوثي

عيشه عبد احمد خلف
ريما علي الكايد العمايره
نايفة عبد الكريم الحمدان

 محمد امين صالح الجربان 
 موسى خلف القويدر الحلايبه
علاء الدين رائد البيجاوي

عبدالمجيد عبدالله خليفة النسور
فايز خليل الشريف
طلال رشيد عبد الغني

انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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