الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

الضمان يوضح بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

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الثلاثاء، 11-06-2024 06:10 ص

وفيات الثلاثاء 11 / 6 / 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


إحسان حميد باط شردم
وجدان محمد أمين طه
بطرس رينو نبيه رفول راحيل
عصام ذيب جريس بنورة
محمد عبدالله زبيدةاضافة اعلان



خليل حسين مطاوع الشريف
أكرم قاسم العطاطرة
ياسر عرفات حسين جبر
اسماعيل عبدالله المصري

عارف عوده الملاوي الجبور
سعيد يوسف البلبيسي
عاليا محمد سرور مناصرة

سائد محمود عطا الله المحادين
محمد احمد حمدان الحجاج
سعاد خضر حسين بحر
رعد جهاد احمد سلامة
حربية محمود الصوي

علي عمر الترك
فضية عبيد المرزوق العدوان
خيري فوزي القدومي
 ليلى خضر خليل عوالي 
 محمد حسن الزين 

 هيام جميل عبدالله ابو مطر 
 صبحة عبدالغني الربيحات 
 مراد محمد عبدالمنعم الفطافطة 
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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