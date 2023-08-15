وفيات الثلاثاء 15 /8 /2023

طلال فؤاد حسن خلف الطبيشات
مريم حنا منصور النبر
تمارا بشير الجراح
حسن عادل حسني عابد
عبدالله فرح عبدالله الفراج
وليد إبراهيم عوض
سهير حسيب عبد اللطيف الجيوسي
زريفه جبرائيل صالح الحجازين
عبدالله فتحي توفيق المشني
فكتورين نعمان عيسى الحن
نعمات سيدو عايد حداد
محمد علي عيد
عليا سليمان البخيت الوشاح
قصي معن الردايدة
احمد محمد صالح عزام
محمد ادم الحموري
رفعة محمد صابر البخيت الزيود
زينب علي عبد الرحمن موسى
عبدالله عبدالقادر سلامة الخلايلة
نهى خالد عباس اسعد
عربية الفراحنة الحجاوي
حياة عيسى عبد العفو الحموري
سدين محمد صبحي عقله العطيات
نبيل مبارك الجويعد البقور
جهاد محمود ضبعان الدوايمة
بدرية احمد عبدالهادي ايوب
بسيمة محمد الطلب العورتاني
وفاء عدنان تيم
انا لله و انا اليه راجعون