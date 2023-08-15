الثلاثاء 15-08-2023
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الثلاثاء، 15-08-2023 06:08 ص

وفيات الثلاثاء 15 /8 /2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


طلال فؤاد حسن خلف الطبيشات 
 مريم حنا منصور النبر 
 تمارا بشير الجراح 
 حسن عادل حسني عابد 

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 عبدالله فرح عبدالله الفراج 
 وليد إبراهيم عوض 
 سهير حسيب عبد اللطيف الجيوسي 
 زريفه جبرائيل صالح الحجازين 
 عبدالله فتحي توفيق المشني 


 فكتورين نعمان عيسى الحن 
 نعمات سيدو عايد حداد 
 محمد علي عيد 


 عليا سليمان البخيت الوشاح 
 قصي معن الردايدة 
 احمد محمد صالح عزام 
 محمد ادم الحموري 
 رفعة محمد صابر البخيت الزيود 


 زينب علي عبد الرحمن موسى 
 عبدالله عبدالقادر سلامة الخلايلة 
 نهى خالد عباس اسعد 
 عربية الفراحنة الحجاوي 


 حياة عيسى عبد العفو الحموري 
 سدين محمد صبحي عقله العطيات 
 نبيل مبارك الجويعد البقور 
 جهاد محمود ضبعان الدوايمة 


 بدرية احمد عبدالهادي ايوب 
 بسيمة محمد الطلب العورتاني 
 وفاء عدنان تيم 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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