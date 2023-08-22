الثلاثاء 22-08-2023
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الثلاثاء، 22-08-2023 06:05 ص

وفيات الثلاثاء 22/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


ساجدة محمود العرجة
ندى محمد موسى ابولبده
خضرة سليمان الواكد


طارق عوني يعقوب المغربي
خليل محمود الحاج ابراهيم حتوق
تغريد محمد هيكل

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علي محمود الاحمد الهناندة
عائشة صالح عبدالقادر حجازي
بدر عصام صالح فلاح البخيت الحياري


عباس احمد العايد القطارنه
خالد حسين قعدان
جابر عبدالكريم قاسم جابر الجابر
فوزيه محمد عطوان


مازن غسان سامي مهيار
يوسف عصام موسى باكير شابسوغ

احمد هايل بخيتان خزاعلة
هاني الفرحان الرحاحلة

سالم احمد محمود الجنيدي
محمد أمين عزت أبزاخ

مفيدة شاهين عبد المعطي الاشهب
عبد الفتاح مصباح جبر

سليمان نعسان الامين
عبدالفتاح خليل فارس عثمان

عزيزة درويش عطوة الديرباني
انا لله و انا اليه راجعون



 




 

 


 

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