وفيات الثلاثاء 22/ 8/ 2023

ساجدة محمود العرجة
ندى محمد موسى ابولبده
خضرة سليمان الواكد
طارق عوني يعقوب المغربي
خليل محمود الحاج ابراهيم حتوق
تغريد محمد هيكل
علي محمود الاحمد الهناندة
عائشة صالح عبدالقادر حجازي
بدر عصام صالح فلاح البخيت الحياري
عباس احمد العايد القطارنه
خالد حسين قعدان
جابر عبدالكريم قاسم جابر الجابر
فوزيه محمد عطوان
مازن غسان سامي مهيار
يوسف عصام موسى باكير شابسوغ
احمد هايل بخيتان خزاعلة
هاني الفرحان الرحاحلة
سالم احمد محمود الجنيدي
محمد أمين عزت أبزاخ
مفيدة شاهين عبد المعطي الاشهب
عبد الفتاح مصباح جبر
سليمان نعسان الامين
عبدالفتاح خليل فارس عثمان
عزيزة درويش عطوة الديرباني
انا لله و انا اليه راجعون