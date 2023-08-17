وفيات الخميس 17/ 8/ 2023

سمير عبود جريس مبارك
عبداللطيف سليم مسعود ابو عره
حليمة حسين قوش
عودة فضيان فرحان الداود
وليم جميل عواد دبابنة
علي محمد حسن المصاروة
عبد الكريم ابو جعار
سامي حسين حسن أبو حسين
سليمان مصطفى الكايد القطيشات
مراد رشيد مسعود
سهيلة يحيى عبدالله شحادة
بتول ابراهيم الرقطي
فاطمه داوود الجمل
سامي علي العيسى الحياري
منير عبدالفتاح القماز خريسات
احمد رمضان حماد
امل محمد مرزوق البوريني
سميرة مصباح سعيفان العيايدة
ماجد احمد طخشون
يسرى اسماعيل محمود صالح
داود محمد سليم ابوعيد
احمد اسعد مصطفى ارشيد
نوفان سليم سالم السماوي