الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

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وفيات الخميس 17/ 8/ 2023

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الخميس، 17-08-2023 06:07 ص

وفيات الخميس 17/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


سمير عبود جريس مبارك
عبداللطيف سليم مسعود ابو عره
حليمة حسين قوش
عودة فضيان فرحان الداود

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وليم جميل عواد دبابنة
علي محمد حسن المصاروة
عبد الكريم ابو جعار
سامي حسين حسن أبو حسين


سليمان مصطفى الكايد القطيشات
مراد رشيد مسعود
سهيلة يحيى عبدالله شحادة


بتول ابراهيم الرقطي
فاطمه داوود الجمل
سامي علي العيسى الحياري
منير عبدالفتاح القماز خريسات
احمد رمضان حماد


امل محمد مرزوق البوريني
سميرة مصباح سعيفان العيايدة
ماجد احمد طخشون
 يسرى اسماعيل محمود صالح 


 داود محمد سليم ابوعيد 
 احمد اسعد مصطفى ارشيد 
نوفان سليم سالم السماوي


 




 

 


 

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