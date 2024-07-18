الخميس 18-07-2024
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الخميس، 18-07-2024 06:22 ص

وفيات الخميس 18/ 7/ 2024

انا لله وانا اليه راجعون-01


فوزي مرعي سلامه حمدان الدوايمه 
 فواز سليمان العبده 
 مروان عيسى نجي السكارنه العبادي اضافة اعلان

 أمين جميل الحزينه 
 ختام عبدالغني يوسف حموده 


 تمام مصطفى محمد النقرش 
 حنين وصفي الرعود 
 شحادة أحمد عليان 
 محمد علي خليل كنعان 
 جاسر محمد الدقور الشوبكي 


ابراهيم سالم العليوات 
 بسام ساري درويش 
 عيسى مصطفى عمر الجريري 
 زينب العبد محمد ابوعيد 
 فوزي عبدالقادر أحمد الملاح 
 محمود أحمد الشيخ محمود يامين
 إسحق ابراهيم يوسف دبابنه 


 فرحات مصطفى فرحات 
 فاطمه سليمان عبدالله
 الدعيبس الشوابكة 
 عبدالله محمد بن حمد الجازي 
 محمد فاروق البلوي 
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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