الخميس 21-09-2023
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الخميس، 21-09-2023 06:06 ص

وفيات الخميس 21/ 9/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


رؤوف نخلة أبو ياغي
فيروز علي فاخر تيف
ورده جريس سالم النعيمات


فلافيا الياس يوسف طلاماس
وليد موسى هديب
ورد أشرف عصام الدين الحسيني

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إنعام ميخائيل عيسى رزوق
امنه احمد عرموش
خلود بطرس مسعد الزريقات


رمزي نبيل سليمان سكافي
عبد الرحمن محمد حمدان الكرمة
احمد خالد ابو جدوع


ناحية (نجوى) رمزي حبيشي
هناء ابراهيم العماري
فاطمة عبدالله الغرابلي


فاطمة محمود غانم
راوية شاكر عليان
فاطمة محمد عبدالكريم القضاة
احمد عطيه عيد خضر


محمود احمد الشيخ حسن
زياد راغب عوايص
 علي عبد الحافظ أسعد المحسيري 
 عبدالجواد نعمان النتشة 


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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