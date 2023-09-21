وفيات الخميس 21/ 9/ 2023

رؤوف نخلة أبو ياغي
فيروز علي فاخر تيف
ورده جريس سالم النعيمات
فلافيا الياس يوسف طلاماس
وليد موسى هديب
ورد أشرف عصام الدين الحسيني
إنعام ميخائيل عيسى رزوق
امنه احمد عرموش
خلود بطرس مسعد الزريقات
رمزي نبيل سليمان سكافي
عبد الرحمن محمد حمدان الكرمة
احمد خالد ابو جدوع
ناحية (نجوى) رمزي حبيشي
هناء ابراهيم العماري
فاطمة عبدالله الغرابلي
فاطمة محمود غانم
راوية شاكر عليان
فاطمة محمد عبدالكريم القضاة
احمد عطيه عيد خضر
محمود احمد الشيخ حسن
زياد راغب عوايص
علي عبد الحافظ أسعد المحسيري
عبدالجواد نعمان النتشة
انا لله و انا اليه راجعون