وفيات الخميس 29/4/2021

محمد الختوم الحجاحجة العبادي
علي سليم المصالحة الشوابكة
أحمد منزل القطيش
مريم عبدالعزيز الباز الديراباني
نظام علي منيب فريــتخ
يوسف باجس يوسف خبيـــص
مريم دخل الله إبراهيم القسوس
احمد سليم احمد الفلاح الحيـــاري
مريم محمد سليمان أبوالشــيخ
مرفت عمر عبدالحليم خــرفان
عــدنان محمد المغربي
آمنــه محمد علي مقــدادي
عبدالقــادر عبدالله المعايطة
باسم نايف عبدالله البزور
محمد خاضع الفلاحات
محمود احمد حميدان
عبدربه عواد العنيـــزات
عبدالحكيم عدنان فالح النجار
احمد سلامه هيشان الزبون
محمد زايد البريم
علي مفلح عليان العلاوين
جميله عباس احمد ابوالسمن
"إنّا لله وإنا إليه راجعون "