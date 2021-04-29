الخميس 29-04-2021
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وفيات الخميس 29/4/2021

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المركزي : لا قرار بتأجيل أقساط الشهر القادم حتى الآن

وزير الثقافة ينعى الفنان محمد ختوم

الإعلان عن إجراءات صلاتي العشاء والتراويح اليوم

اشتراط مؤهل علمي لرؤساء البلديات في مشروع قانون الإدارة المحلية

استياء من تخلف أكثر من 200 ألف مواطن عن تلقي اللقاح

الخميس، 29-04-2021 10:15 ص

وفيات الخميس 29/4/2021

وفيات


محمد الختوم الحجاحجة العبادي

علي سليم المصالحة الشوابكة

أحمد منزل القطيش

مريم عبدالعزيز الباز الديراباني

نظام علي منيب فريــتخ

يوسف باجس يوسف خبيـــص

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مريم دخل الله إبراهيم القسوس

احمد سليم احمد الفلاح الحيـــاري

مريم محمد سليمان أبوالشــيخ

مرفت عمر عبدالحليم خــرفان

 

عــدنان محمد المغربي

آمنــه محمد علي مقــدادي

عبدالقــادر عبدالله المعايطة

 

باسم نايف عبدالله البزور

محمد خاضع الفلاحات

محمود احمد حميدان

عبدربه عواد العنيـــزات


عبدالحكيم عدنان فالح النجار

احمد سلامه هيشان الزبون

محمد زايد البريم

علي مفلح عليان العلاوين

جميله عباس احمد ابوالسمن

 

"إنّا لله وإنا إليه راجعون "


 




 

 


 

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