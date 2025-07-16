أسد يوجّه "تحذيرًا لطيفًا" لشبان خالفوا التعليمات

الوكيل الإخباري- أسد في حديقة الحيوان يوجّه "تحذيرًا لطيفًا" لشبان لم يلتزموا بالتعليمات وكأنه يذكرهم بهدوء بضرورة احترام القواعد

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