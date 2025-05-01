أطفال مهووسون بمس ريتشل.. ما السر؟

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الوكيل الإخباري- آباء يوثقون لحظات حماس أطفالهم وهم يشاهدون مقاطع "مس ريتشل" الشهيرة، ويتساءلون: ما السر الذي يجعل الصغار يُحبونها بهذا الشغف





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