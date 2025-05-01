أم أثارت الجدل بسبب أسلوبها غير التقليدي في تعليم ابنها السباحة 😰!#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/kQcvNZs66k— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2025
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