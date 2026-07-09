ابتكر أحدهم فكرة لحل مشكلة مكان وضع الهاتف أثناء الشحن 😅#متداول #حول_العالم #فيديو_منوع #فيديو #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/KnTva3m1po— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 9, 2026
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