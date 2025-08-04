امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

الوكيل الإخباري- امرأة تسرق تاجاً ذهبياً بـ250 ألف ليرة تركية (13,500 دولار) بعدما أدعت أنها تريد تصويره فقط.. بررت فعلتها بقول: "سرقت التاج لأن صديقي ليس لديه المال لشرائه، ولم أرد أن يحزن."

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