السبت 2025-04-26 03:22 م
 

سيدة ترمي هاتفها بدلًا من عملة لجلب الحظ في نافورة!

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تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 02:15 م

الوكيل الإخباري-   سيدة كانت تريد "جلب الحظ" عن طريق رمي عملة معدنية داخل نافورة، لكنها قامت برمي هاتفها النقال بدلاً من ذلك !

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