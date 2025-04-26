سيدة ترمي هاتفها بدلًا من عملة لجلب الحظ في نافورة!

سيدة كانت تريد "جلب الحظ" عن طريق رمي عملة معدنية داخل نافورة، لكنها قامت برمي هاتفها النقال بدلاً من ذلك 😂!#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/cOFiCs7smA— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 25, 2025
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