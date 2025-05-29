شاب يتساءل: لماذا يبدو جيل الثلاثينيات والأربعينيات وكأنهم في العشرينات؟ هل تعرف السبب؟

شاب يتساءل عن ظاهرة عالمية لهذا الجيل : لماذا يبدو أبناء هذا الجيل، الذين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، وكأنهم في العشرينات؟ - هل تعرف السبب؟#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/8UEX4PjPLN— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2025
-
أخبار متعلقة
-
شاب يوثق بمقطع : لحظة خجل ماعزه بعد أن غنى له
-
نال إعجابًا واسعًا : معلم يعطي غترته لطالب في حفل تخرجه
-
خبيرة الذكاء الاصطناعي الجوهرة: تجربة Veo3 من غوغل لصناعة الفيديوهات… والنتيجة صادمة!
-
سعد ولد سارة الودعاني بجواب غير متوقع على سؤال : اذا كبرت وش بتصير؟
-
خدعة "الستيك النيء" تتداول بأمريكا: زبون يزور المطعم بلحم مخبأ لاتهامه بتقديم وجبة نيئة
-
الكثيرون لا يعرفونها... ميزة مهمة في آيفون
-
ابتكار ممتاز لتجميع "المسامير والبراغي" في المنزل
-
وفاة إمام مسجد في إندونيسيا ساجدا وهو يصلي إماما بالناس