شاب يتساءل: لماذا يبدو جيل الثلاثينيات والأربعينيات وكأنهم في العشرينات؟ هل تعرف السبب؟

الوكيل الإخباري- شاب يتساءل عن ظاهرة عالمية لهذا الجيل : لماذا يبدو أبناء هذا الجيل، الذين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، وكأنهم في العشرينات؟ - هل تعرف السبب؟

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/8UEX4PjPLN شاب يتساءل عن ظاهرة عالمية لهذا الجيل : لماذا يبدو أبناء هذا الجيل، الذين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهم، وكأنهم في العشرينات؟ - هل تعرف السبب؟ #سوشال_الوكيل May 29, 2025