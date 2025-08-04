شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

شاب يوثق ردة فعل اخوه الذي يعاني من فوبيا المرتفعات، — WHR (@whrumor) August 3, 2025
بعدما اقنعه بالصعود معه على التلفريك 😂!
pic.twitter.com/EABENNaPai
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