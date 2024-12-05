شاهد كيف يتم استخراج جل "الألوفيرا" الشهير #الأردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/R1wbqe71EJ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 5, 2024
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