شخص يربّي سنجابًا ويتناول معه الشاي والمكسرات #حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/aOyCAI4vqJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 15, 2026
-
أخبار متعلقة
-
5 فوائد جبّارة لإضافة ربع ملعقة كركم إلى طعامك يوميًا!
-
5 أمور تساهم في محاربة الخلايا السرطانية!
-
مقلب متداول من إحدى الدول بأحد الأشخاص المدخنين
-
لقاء العمالقة: عبدالله الرويشد يزور محمد عبده أثناء تواجده في الكويت
-
الجِصّة.. الطريقة النجدية القديمة لحفظ التمر وصناعة الدبس
-
خبير تقني: طريقة منع ظهور حسابك في سناب شات وتيك توك كمقترَح لجهات الاتصال الموجودة على جهازك
-
تحدّي يومي مع السمّ!.. رجل يتولى مهمة إطعام الثعابين السامة
-
متداول: فيل يتمكّن من تمييز طعامه باستخدام قدمه! 🐘