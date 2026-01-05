فلاح يُعِدّ فخ ذكي للإمساك بالطيور#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/lbhoaZTpj3— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 5, 2026
-
أخبار متعلقة
-
متداول: نملة تحاول إنقاذ صديقتها حتى آخر لحظة
-
علاج منزلي متداول للتخلص من البلغم
-
مقطع متداول لكوكب المريخ
-
4 أذكار من القرآن تنجيك من الهم و الحزن
-
مقطع سيعيد إليك الكثير من الذكريات ❤️
-
عندما يثق الحصان بصديقه تكون هذه النتيجة
-
متداول: أجمل طريقة لتقديم البوظة 🍦
-
"شبعانين لدرجة الملل 😅".. نمور الصين لا تكترث بلحم الزوار