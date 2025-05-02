فواز مزهر يحذّر: لا تستخدم غلايات الفنادق... فيها تُغسل الملابس

لا تستخدم "غلايات المياه" الموجودة في الفنادق العالمية، لأن الكثير من السياح يقومون بغسل ملابسهم بداخلها !
فواز مزهر بنصيحة : لا تستخدم "غلايات المياة" الموجودة في الفنادق العالمية، لأن الكثير من السياح يقومون بغسل ملابسهم بداخلها !#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/ZOOvYRbrL9— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 2, 2025
-
أخبار متعلقة
-
تخلص من الثعبان بطريقة ذكية وبكل هدوء
-
متداول.. جهاز للغش يحل المسائل في ثواني
-
أم تشارك بمقطع مفيد للأطفال لتعليمهم كيفية حماية أنفسهم
-
في سويسرا.. جسر متحرك للطرق بدون إيقاف المرور
-
في برشلونة.. لص حاول سرقة مصور صيني فلقّنه درس بفنون القتال حتى وصلت الشرطة
-
سبب اختلاف شاشة الاتصال في الآيفون من مكالمة لأخرى؟
-
رغم الحادث.. المعنويات عالية: الولد بخير والحديد يتعوض
-
لقاء مع صاحب أعلى عدد مؤتمرات صحفية في التاريخ