فيديو غامض يكشف جريمة مرعبة لامرأة ضد صديقتها

في هذا المقطع تظهر امرأه ، وهي تُدخل سكينًا كبيرًا في حقيبتها بحذر، وحركاتها متوترة ومدروسة.— ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) August 4, 2025
بعد ساعات، تظهر المرأة نفسها في نظام الرؤية الليلية، مُغطاة بغطاء أبيض، بعد أن ارتكبت فعلًا مُرعبًا بحق صديقتها، السياسية الأمريكية في الحزب الجمهوري
يُشير الفيديو، المحفوظ بأعجوبة من… pic.twitter.com/Ap559g71H8
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