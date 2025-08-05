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فيديو غامض يكشف جريمة مرعبة لامرأة ضد صديقتها

خ9هم
لقطات من الفيديو
 
الثلاثاء، 05-08-2025 03:18 م
الوكيل الإخباري-   في هذا المقطع تظهر امرأه ، وهي تُدخل سكينًا كبيرًا في حقيبتها بحذر، وحركاتها متوترة ومدروسة. بعد ساعات، تظهر المرأة نفسها في نظام الرؤية الليلية، مُغطاة بغطاء أبيض، بعد أن ارتكبت فعلًا مُرعبًا بحق صديقتها، السياسية الأمريكية في الحزب الجمهوري يُشير الفيديو، المحفوظ بأعجوبة من كاميرا لم تتمكن من تدميرها، إلى سرٍّ مُظلم ينتظر الكشف عنه.
 
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