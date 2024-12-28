 
السبت 2024-12-28 01:59 م
 

فيديو متداول لمدير مدرسة يوزع "سحلب"على الطلاب في ليبيا

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 28-12-2024 12:03 م

الوكيل الإخباري-   فيديو متداول لمدير مدرسة يوزع "سحلب"على الطلاب بسبب البرد الشديد في ليبيا

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