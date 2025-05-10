في الصين.. زوجان من أصحاب البشرة السوداء يوثقان ردود الفعل من حولهما

الوكيل الإخباري- في الصين : زوجان من اصحاب البشرة السوداء يوثقان نظرات الدهشه التي غمرت المكان من حولهما

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/qWEHjrwJMR في الصين : زوجان من اصحاب البشرة السوداء يوثقان نظرات الدهشه التي غمرت المكان من حولهما #سوشال_الوكيل May 8, 2025