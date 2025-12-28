مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/0ONA2e3vqJ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 28, 2025
-
أخبار متعلقة
-
فرحة رجل برؤية صديقه بعد فراق دام طويلًا ❤️
-
فيصل الشثري ونواف الشثري في تجربة مختلفة لأول مره 😂!
-
مقلب طريف: شاب يصغّر صندوق البريد يوميًا والنتيجة مفاجئة 😂
-
متداول: هكذا يمكنك الخروج بسيارتك بسهولة عند اصطفافها في مكان ضيّق
-
المقطع الأكثر تداولًا لفرحة هذا الصغير عندما ذهب لأول مرة ليشتري الخبز بمفرده
-
متداول: هكذا يحمي الأطباء أنفسهم ويستعدّون عند التعامل مع مريض يحمل مرضًا شديد العدوى والخطورة
-
متداول: في الدول الإسكندنافية، من الشائع ترك الأطفال الرُّضَّع ينامون في الخارج خلال الشتاء والثلوج
-
متداول حول العالم: طريق نال تداولًا واسعًا بسبب غرابة تصميمه