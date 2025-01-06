3 أعراض للجلطة القلبية.. وهذه طريقة صحيحة للتصرف عند حدوثها

3 أعراض للجلطة القلبية.. وهذه الطريقة الصحيحة للتصرف عند حدوثها#فيديو #الصحة #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/AjIU9FPDs3— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 6, 2025
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