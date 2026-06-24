الأربعاء 2026-06-24 12:00 م

رونالدو يوجه رسالة إلى منتقديه في مونديال 2026

البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو
 
الأربعاء، 24-06-2026 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   أسكت كريستيانو رونالدو منتقديه بتسجيله هدفين خلال الفوز الكبير للبرتغال على أوزبكستان 5-0، ليحقق رقمًا قياسيًا بهز الشباك في ست مونديالات مختلفة، فيما أرجأت إنجلترا تأهلها بعدما جرّتها غانا إلى تعادل سلبي مستحق تحت أمطار بوسطن، الثلاثاء، في كأس العالم 2026 لكرة القدم.اضافة اعلان


واقتربت البرتغال من حسم تأهلها، بعد أن رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الحادية عشرة، بفارق نقطتين عن كولومبيا التي ضمنت التأهل بفوز ثانٍ على حساب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دانييل مونيوس في غوادالاخارا.

وفي بوسطن، افتتح رونالدو التسجيل (6)، وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفًا في النهائيات (41 عامًا و138 يومًا) بعد الكاميروني روجيه ميلا (42 عامًا و39 يومًا)، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني من ركلة حرة مباشرة (17).

وسجل رونالدو الثالث لمنتخب بلاده (39)، فتخطى أوزيبيو صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة للبرتغال في كأس العالم (9)، قبل أن يضيف الحارس عبدالواحد نعمتوف الرابع بالخطأ في مرماه (60)، والبديل رافايال لياو الخامس (87).

ودخل لاعبو البرتغال المباراة على وقع شنّ الصحافة المحلية هجومًا على المنتخب ورونالدو بعد تعادل مخيب مع الكونغو (1-1).

وواصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس دعمه القوي لقائده البالغ 41 عامًا، رغم فشله في التسجيل في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الكبرى.

قال رونالدو: "كان أسبوعًا صعبًا، أسبوعًا قاتمًا. بدا وكأنني قد اعتزلت كرة القدم، لكنني صمدت كما أفعل دائمًا، لأنني أؤمن بالعمل الجاد أكثر من أي شيء آخر. كان الأمر صعبًا، أعترف بذلك، لكننا عدنا".

وتابع: "لديّ مسيرة تمتد لـ23 عامًا، وفي كل مرة تسير الأمور بشكل جيد يكون الأمر: «إنه كريستيانو»، وعندما تسوء الأمور يقال: «إنه انتهى، إنه كبير في السن». سيكون الأمر دائمًا على هذا النحو".

وظهر بطل الدوري السعودي مع نادي النصر وهو يصرح أمام عدسة الكاميرا بعد نهاية المباراة: "آم باك، آم باك" (لقد عدت، لقد عدت).
 
 


gnews

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