 
السبت 2025-01-04 09:18 ص
 

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 04-01-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 5030 طنا، منها 3121 طن خضار، و 1676طن فواكه، و232 طن ورقيات.اضافة اعلان


وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم السبت  :


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