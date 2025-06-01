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"أكيد": 94 إشاعة في أيار

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 01-06-2025 07:01 م

الوكيل الإخباري-    سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، خلال الشهر الماضي، 94 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصات تواصل اجتماعي.
وقال المرصد في تقريره الشهري الخاص بالإشاعات، الصادر اليوم الأحد، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها خلال الشهر الماضي بلغ 21 إشاعة من أصل 94، مقارنة بـ12 إشاعة جرى نفيها خلال نيسان الماضي.

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وتصدرت الإشاعات الأمنية والسياسية المرتبة الأولى في أيار بـ 26 إشاعة، بنسبة 28 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الاجتماعية بـ21 إشاعة بنسبة 22 بالمئة، يليها الاقتصادية 13 إشاعة بنسبة 14 بالمئة، الشأن العام بـ 9 إشاعات بنسبة 9.5 بالمئة، في حين لم يسجل المجال الصحي أي إشاعة.
وبين التقرير أن حصة المصادر الداخلية، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية، بلغت 90 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر أيار، بنسبة بلغت 96 بالمئة، فيما سجلت أربع إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 4 بالمئة.


ولفت إلى أن 83 إشاعة، بنسبة 88 بالمئة، كان مصدرها وسائل تواصل اجتماعي، في حين أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 12 بالمئة.

 
gnews

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