أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع

09:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757854 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تباشر أمانة عمان الكبرى، خلال هذا الأسبوع، تنفيذ أعمال تعبيد لاحياء مستهدفة في عمان، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل هذه الاحياء في المناطق التابعة لها. اضافة اعلان





ويأتي تنفيذ هذه الأعمال من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الاحياء بمساحة 500000 متر مربع، و بكلفة ثلاثة ملايين دينار موزعة على كافة مناطقها.



وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد الشوارع في حي الصناعة في منطقة وادي السير، تليها الاحياء الاخرى حسب الخطة الموضوعة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين انسيابية المرور وتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.

تم نسخ الرابط





