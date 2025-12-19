الجمعة 2025-12-19 10:42 م

أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع

أمانة عمان
أمانة عمان
الجمعة، 19-12-2025 09:11 م
الوكيل الإخباري-   تباشر أمانة عمان الكبرى، خلال هذا الأسبوع،  تنفيذ أعمال تعبيد لاحياء مستهدفة في عمان، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل هذه الاحياء في المناطق التابعة لها. اضافة اعلان


ويأتي تنفيذ هذه الأعمال من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الاحياء بمساحة 500000 متر مربع، و بكلفة ثلاثة ملايين دينار  موزعة على كافة مناطقها.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد الشوارع في حي الصناعة في منطقة وادي السير، تليها الاحياء الاخرى حسب الخطة الموضوعة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين انسيابية المرور وتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

حقيقة تأثر المملكة بمنخفض جوي الأسبوع المقبل

الطقس حقيقة تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد الأسبوع المقبل

الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

تكنولوجيا يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع

روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

أسواق ومال روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة



 






الأكثر مشاهدة