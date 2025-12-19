أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الاحياء بمساحة 500000 متر مربع، و بكلفة ثلاثة ملايين دينار موزعة على كافة مناطقها.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد الشوارع في حي الصناعة في منطقة وادي السير، تليها الاحياء الاخرى حسب الخطة الموضوعة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين انسيابية المرور وتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب
-
العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان
-
الأردن يرحّب بتعيين برهم صالح مفوّضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
-
الأمن يحذر الأردنيين
-
لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟