أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لأمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة إن الأمانة تعاملت اليوم من خلال فرقها الميدانية وآلياتها مع الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.





وبين أن مجموع الملاحظات التي وردت بلغ 139 ملاحظة، كان أغلبها في مناطق المقابلين، ومنطقة وادي السير، ومنطقة مرج الحمام.



حيث ورد 52 ملاحظة لتجمع وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع، نتيجة الشدة المطرية وسرعة جريان المياه وانجراف التربة، مما أدى إلى التأخر في وصول المياه إلى المصارف، وتم التعامل معها وإجراء اللازم من قبل كوادر الأمانة وآلياتها المنتشرة في الميدان.



كما ورد 16 ملاحظة تتعلق بخطوط المياه والمجاري، وتم التعامل معها.



وكان هناك 5 ملاحظات تتعلق بتشكل الحفريات والهبوطات والمقاطع، وملاحظتين عن تعطل إشارات ضوئية، و5 ملاحظات إطفاءات عامة تم التعامل معها وإجراء اللازم.



كما ورد 8 ملاحظات تتعلق بانهيارات، ويتم التعامل معها حيث تحتاج فترة زمنية لإتمام إنجازها.



كما تعاملت كوادر الأمانة مع 3 ملاحظات تتعلق بإغلاق مناهل تصريف الأمطار، وملاحظة حول انجراف الأتربة، و41 ملاحظة تتعلق باقتلاع الأشجار وتكسر الأغصان وأشجار آيلة للسقوط، إضافة إلى 6 ملاحظات حول مخلفات بحاجة إلى رفع.



وأكد الرحامنة أن أمانة عمّان تقوم من خلال كوادرها وفرقها الميدانية وآلياتها المنتشرة بالتعامل مع الملاحظات التي ترد تباعاً إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد على رقم 102.

