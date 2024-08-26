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"أمانة عمان" تنذر 25 عاملاً بالفصل (أسماء)

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 26-08-2024 10:11 ص

الوكيل الإخباري-    أنذرت أمانة عمان الكبرى، 25 عامل وطن ومراقب، بالعودة الى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام دون عذر مشروع، وذلك عملا بأحكام الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.

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ونشرت الأمانة الأسماء في صحف يومية.

وتاليا الأسماء: 

 


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