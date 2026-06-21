أمانة عمّان تنفّذ حملة نظافة في متنزه غمدان

واشتملت الحملة على جمع النفايات من المتنزه، و فرزها في خطوة تعزز الوعي المجتمعي بآليات الفرز و اهميته، وتعزيز السلوك الحضاري، وتحسين واقع النظافة العامة .
كما تضمنت تنفيذ أنشطة توعوية و تفاعلية للمشاركين، وتوجيه رسائل بيئية ومجتمعية حول حماية البيئة و عدم القاء النفايات، واستخدام الحاويات بالشكل الصحيح، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأمانة والمجتمع .
وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان الكبرى، المهندس باسم الحوامدة، أن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات الأمانة التي تهدف إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المتنزهات والمرافق العامة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال الانتقال بحملات النظافة من نشاط ميداني تقليدي إلى نشاط توعوي وتشاركي يستهدف تغيير السلوك وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
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