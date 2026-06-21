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أمانة عمّان تنفّذ حملة نظافة في متنزه غمدان

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 03:46 م
الوكيل الإخباري-   نفذت أمانة عمان الكبرى حملة نظافة في متنزه غمدان، بالتعاون مع منصة "نحن" المنصة الوطنية للتطوع، إحدى برامج مؤسسة ولي العهد بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبالتعاون مع وزارة الشباب، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين وطلبة الجامعات ويأتي تنظيم الحملة، التي نفذتها دائرة الدراسات البيئية بالتعاون مع دائرة المرافق والبرامج الإجتماعية، ضمن جهود الأمانة لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المتنزهات والمرافق العامة.اضافة اعلان


واشتملت الحملة على جمع النفايات من المتنزه، و فرزها في خطوة تعزز الوعي المجتمعي بآليات الفرز و اهميته، وتعزيز السلوك الحضاري، وتحسين واقع النظافة العامة .

كما تضمنت تنفيذ أنشطة توعوية و تفاعلية للمشاركين، وتوجيه رسائل بيئية ومجتمعية حول حماية البيئة و عدم القاء النفايات، واستخدام الحاويات بالشكل الصحيح، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأمانة والمجتمع .

وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية في أمانة عمان الكبرى، المهندس باسم الحوامدة، أن هذه الحملة تأتي ضمن توجهات الأمانة التي تهدف إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المتنزهات والمرافق العامة، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال الانتقال بحملات النظافة من نشاط ميداني تقليدي إلى نشاط توعوي وتشاركي يستهدف تغيير السلوك وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
 
 


gnews

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