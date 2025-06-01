أمين عمان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، طلعت شالدانباي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان وأستانا، وآليات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

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وبحسب بيان لـ "الأمانة"، أكد الشواربة خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وأستانا، ودعم مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.