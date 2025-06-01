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أمين عمان يبحث وسفير كازاخستان التعاون المشترك

يوسف الشواربة
يوسف الشواربة
 
الأحد، 01-06-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه اليوم الأحد، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، طلعت شالدانباي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي عمان وأستانا، وآليات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات.

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وبحسب بيان لـ "الأمانة"، أكد الشواربة خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وأستانا، ودعم مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.


من جانبه، أكد السفير شالدانباي، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيدا بمستوى التطور الذي شهدته عمان في مختلف مجالات العمل البلدي، وبجهود أمانة عمان في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

 
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