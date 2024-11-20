إحالة ضباط في الامن العام إلى التقاعد - أسماء

عميد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز
عميد فراس فيصل عبد الله
عميد محمد احمد عبد العزيز
عميد علي سالم ساري
عميد مجدي شاهر مفلح
عميد نائل شفيق مصطفى
عميد امين جميل محمد
عميد ركن علاء صلاح عبد الرحيم
عميد جلال عاطف عبد الكريم
عميد منير محمود محمد
عميد صالح احمد عساف
عميد إبراهيم محمد حسين
عقيد سامي ضيف الله مطلق
عقيد فادي سليمان هلال
عقيد رفعت نايل توفيق
عقيد خليل حسين العبد
عقيد احمد عبد الرحمن سليمان
عقيد راغد معن سالم
عقيد وصفي حسين علي
عقيد محمد عبد الكريم حرب
عقيد محمد ياسر نايف
عقيد حمزة علي عبد الكريم
عقيد حسن علي خيران
عقيد طلال إسماعيل حسين
عقيد خالد سالم عفاش
عقيد فادي فتحي ابراهيم
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