 
الأربعاء 2025-03-05 09:57 م
 

إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين

إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين
إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين
 
الأربعاء، 05-03-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري-    شاركت إدارة السير المركزية، بالتعاون مع مبادرة "أترك أثر" التطوعية، في توزيع الماء والتمر على الصائمين من المسافرين على الطريق الصحراوي من وإلى العقبة.

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وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وترسيخ معاني الخير والعطاء في المجتمع، لا سيما خلال الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه أعمال البر والإحسان، حيث قام المتطوعون وعناصر إدارة السير بتوزيع الماء والتمر على السائقين وركاب المركبات، لضمان إفطارهم في الوقت المناسب أثناء سفرهم.

 
 
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