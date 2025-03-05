إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العمل التطوعي وترسيخ معاني الخير والعطاء في المجتمع، لا سيما خلال الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه أعمال البر والإحسان، حيث قام المتطوعون وعناصر إدارة السير بتوزيع الماء والتمر على السائقين وركاب المركبات، لضمان إفطارهم في الوقت المناسب أثناء سفرهم.
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