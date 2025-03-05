إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين

الوكيل الإخباري- شاركت إدارة السير المركزية، بالتعاون مع مبادرة "أترك أثر" التطوعية، في توزيع الماء والتمر على الصائمين من المسافرين على الطريق الصحراوي من وإلى العقبة.

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