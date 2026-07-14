الثلاثاء 2026-07-14 03:47 م

إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان

إرادة ملكية
إرادة ملكية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة:

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"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:


يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية".


وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.


وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.


كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي خالد محمود محمد البكار، وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 14 تموز 2026.
 

 
 


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