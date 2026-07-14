إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة حسان

"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل ووزيرا للعمل.
صدر عن قصرنا رغدان العامر في 29 محرم من سنة 1448 هجرية، الموافق 14 من تموز سنة 2026 ميلادية".
وأدى الوزير اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي خالد محمود محمد البكار، وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 14 تموز 2026.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الأسترالية
-
الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها
-
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين للإمارات في هرمز
-
الأردن يدين هجوما شنّته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية استهدف السعودية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي
-
الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية
-
رئيس الوزراء يزور السفارة القطرية معزيا بوفاة الأمير الشيخ حمد
-
فقدان محفظة تحتوي على راتب شهر كامل في المدينة الصناعية