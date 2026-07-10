إربد: دورة تدريبية متخصصة بالحرف اليدوية للمصابين العسكريين

واستهدفت الدورة، المصابين العسكريين وزوجاتهم؛ بهدف تنمية مهاراتهم وتمكينهم من إنتاج أعمال قابلة للتسويق، بما يسهم في إنشاء مشاريع منزلية صغيرة تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم.
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