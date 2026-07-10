إربد: دورة تدريبية متخصصة بالحرف اليدوية للمصابين العسكريين

الوكيل الإخباري- نفذت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين فرع إقليم الشمال، بالتعاون مع جمعية أيام زمان للمحافظة على التراث التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، على مدار خمسة أيام، دورة تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية، ضمن فعاليات برنامج الدعم التماثلي الذي تنظمه الهيئة.

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