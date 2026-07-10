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إربد: دورة تدريبية متخصصة بالحرف اليدوية للمصابين العسكريين

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها
إربد
 
الجمعة، 10-07-2026 02:30 م

الوكيل الإخباري-    نفذت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين فرع إقليم الشمال، بالتعاون مع جمعية أيام زمان للمحافظة على التراث التابعة لوزارة الثقافة الأردنية، على مدار خمسة أيام، دورة تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية، ضمن فعاليات برنامج الدعم التماثلي الذي تنظمه الهيئة.

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واستهدفت الدورة، المصابين العسكريين وزوجاتهم؛ بهدف تنمية مهاراتهم وتمكينهم من إنتاج أعمال قابلة للتسويق، بما يسهم في إنشاء مشاريع منزلية صغيرة تعمل على تحسين المستوى المعيشي لهم.

 
 


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