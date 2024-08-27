إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

وأضافت في بيان صادر عنها أن الوزارة تنتظر صدور تقرير إدارة الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق، علما أن المرافق الخاصة بالمؤسسة لم تتضرر، وجميع الأطفال المنتفعين من المؤسسة بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بصورة معتادة.
وختمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن مؤسسة الحسين الاجتماعية تتوفر فيها جميع اجراءات السلامة العامة، وتحرص بشكل دوري ومستمر على صيانتها والتأكد من جهوزيتها لمواجهة أي طارئ.
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