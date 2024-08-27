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إصابة طفل بحريق شقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الثلاثاء، 27-08-2024 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التنمية الاجتماعية، أن حريقاً شبّ بشقة تابعة لمؤسسة الحسين الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، ولم ينتج عنه أية اصابات بين الأطفال المنتفعين والعاملين بالمؤسسة، باستثناء نقل طفل للمستشفى لاستنشاقه ثاني أكسيد الكربون، وحالة الصحية جيدة، حيث سيغادر المستشفى خلال ساعة.              اضافة اعلان


وأضافت في بيان صادر عنها أن الوزارة تنتظر صدور تقرير إدارة الدفاع المدني للوقوف على أسباب الحريق، علما أن المرافق الخاصة بالمؤسسة لم تتضرر، وجميع الأطفال المنتفعين من المؤسسة بحالة صحية جيدة، ويتلقون الرعاية بصورة معتادة.

وختمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن مؤسسة الحسين الاجتماعية تتوفر فيها جميع اجراءات السلامة العامة، وتحرص بشكل دوري ومستمر على صيانتها والتأكد من جهوزيتها لمواجهة أي طارئ.
 
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