إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن إصدار المجلة جزء أساسي من مسيرة النقابة في تطوير وتحديث برامج التدريب، وأنها ستعزز البحث العلمي والتقدم في مجال الهندسة الكيميائية، وستتناول قضايا مهمة في هذا التخصص، بما في ذلك تطوير المواد الكيميائية وخدمة المصانع والجامعات الأردنية.
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