 
السبت 2024-09-07 06:38 م
 

 

إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
السبت، 07-09-2024 04:59 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت نقابة المهندسين، اليوم السبت، إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي.

اضافة اعلان


وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن إصدار المجلة جزء أساسي من مسيرة النقابة في تطوير وتحديث برامج التدريب، وأنها ستعزز البحث العلمي والتقدم في مجال الهندسة الكيميائية، وستتناول قضايا مهمة في هذا التخصص، بما في ذلك تطوير المواد الكيميائية وخدمة المصانع والجامعات الأردنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

ترند من مجهول النسب إلى صيدلي .. رسالة خريج تتصدر الترند في الأردن

محول كهربائي

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن هذه المناطق غداً - اسماء

الدكتور معن النسور والمهندس شحادة ابو هديب

أخبار الشركات البوتاس العربية" تُصــــــــدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يستقبل بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة على الانتخابات

غزة

فلسطين 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في غزة

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية إصدار العدد الأول من مجلة المهندس الكيميائي الأردني العربي

مخيم جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية اختتام مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

نتنياهو

فلسطين والدة أسير بغزة: نتنياهو قرر دفن ابني بالأنفاق



 


الأكثر مشاهدة