إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة توعوية تمتد على مدار شهر في عدد من المراكز الصحية الشاملة، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام تطبيق "حكيمي" ومساعدة المرضى في التسجيل بخدمة توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.





وحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، تستهدف الحملة كلاً من مركز صحي الجبيهة الشامل، عمان الشامل، ووادي السير الشامل، لتسهيل رحلة العلاج للمواطنين عبر التطبيق الذي يتيح لهم الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية الإلكترونية.



وتشمل هذه الخدمات طلب توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، وموعد المتابعة المتاح حاليًا في أكثر من 72 منشأة صحية تابعة لوزارة الصحة، إلى جانب الاطلاع على الملف الطبي الإلكتروني بما يتضمن الأدوية الحالية، والحساسيات، والمطاعيم، ونتائج الفحوصات المخبرية وتقارير صور الأشعة والعلامات الحيوية، كما يتيح التطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونيًا والحصول على الفواتير والوصولات بسهولة ويسر.



وشهد تطبيق "حكيمي" إقبالاً متزايدًا من المواطنين، إذ تجاوز عدد مستخدميه 885 ألف مستخدم، واستفاد أكثر من 149449 مواطنًا من خدمة توصيل الأدوية الشهرية إلى المنازل، ما يعكس الثقة المتنامية في الخدمات التي يقدمها التطبيق.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، إن الشركة تسعى من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمة توصيل الأدوية الشهرية التي تسهّل حصولهم على أدويتهم بكل يسر وسرعة.