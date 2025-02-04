 
الثلاثاء 2025-02-04 05:10 م
 

إعلان هام للطلبة المرشحين للمنح والقروض الجامعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 04-02-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه واعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 4-2-2025 يمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات، وذلك وفقاً لما يلي:

أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض:
الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: اضغط هنا

ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها:
الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة:  اضفط هنا

وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025.

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وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.

 
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