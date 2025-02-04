إعلان هام للطلبة المرشحين للمنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه واعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 4-2-2025 يمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الكاملة بجميع أنواعها أو المنح الجزئية أو القروض، الدخول إلى رابط النتائج باستخدام الرقم الوطني للطالب وكلمة المرور التي أنشأها الطالب عند تقديم الطلب لاستكمال الإجراءات، وذلك وفقاً لما يلي:



أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض:

الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: اضغط هنا



ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها:

الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: اضفط هنا



وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025.

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