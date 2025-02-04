إعلان هام للطلبة المرشحين للمنح والقروض الجامعية

أولا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض:
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ثانيا: الطلبة المرشحون للاستفادة من المنح الجزئية بجميع أنواعها:
الرجاء الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة: اضفط هنا
وتؤكد الوزارة بأن آخر موعد لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الموضحة أعلاه هو نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 4-3-2025.
وحرصاً من الوزارة على تطبيق أعلى معايير الشفافية فإنه يمكن لكل طالب أن يطلع على بياناته ومعلوماته، والنقاط التي تم احتسابها له إضافةً إلى أسماء ونقاط الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح والقروض في اللواء الذي ينافس فيه الطالب، علماً بأن هذه النتائج نهائية ولن تستقبل الوزارة أي اعتراضات عليها، حيث تم فتح باب الاعتراضات سابقاً.
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