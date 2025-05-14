الأربعاء 2025-05-14 07:06 م
 

إعلان يثير إعجاب الاردنيين ودهشتهم .. ما قصة الطربوش؟

إعلان يثير إعجاب الاردنيين ودهشتهم .. ما قصة الطربوش؟
إعلان يثير إعجاب الاردنيين ودهشتهم .. ما قصة الطربوش؟
 
الأربعاء، 14-05-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري- اثار  اعلان انتشر مؤخرا حيرة وتساؤلات لدى المواطنين حول قصته .

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واثارت الكتابات التي نشرت مرافقة للصور المنشورة بالشوارع  حيرة المواطنين حول ما ماهية هذا الاعلان .

 

وترافق الاعلان بمجموعة من التساؤلات والعبارات مثل  "اللي ما يعرف الطربوش بيكويه"، " الطربوش طاير! ، و"مش قد الطربوش لا تلبسه"، وغيرها من العبارات "

 

ويبقى السؤال ما قصة الطربوش؟!

 


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