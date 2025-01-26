إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

وقالت إدارة الجسور، إنه سيتم فتح الجسر أمام حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية فقط للمعتمرين والدبلوماسيين وذلك لإعطاء الأولوية لتفويج جميع المعتمرين المغادرين.
وأوضحت إدارة الجسور أن عمل جسر الملك حسين، سيبدأ الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الـ 10 مساء للمسافرين المعتمرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، فيما سيعمل الجسر من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء للمسافرين الدبلوماسيين.
وأكدت إدارة الجسور إغلاق جسر الملك حسين للمغادرين العرب والـ VIP والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة.
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