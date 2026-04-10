إقبال سياحي لافت على المواقع الأثرية والطبيعية في إربد

وسجلت المواقع السياحية في "أم قيس" و"طبقة فحل" أرقاماً مرتفعة في أعداد الزوار، إلى جانب إقبال لافت في ألوية الكورة وبني كنانة والأغوار الشمالية، وسط جاهزية عالية من الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة وتسهيل حركة السياح الذين قصدوا "عروس الشمال" للاستمتاع بجمال طبيعتها وتنوعها البيئي الفريد.
كما تشهد طرقات ومناطق إربد الطبيعية خلال عطلات نهاية الأسبوع نشاطاً لافتاً لمجموعات من هواة قيادة الدراجات النارية، الذين يتجمعون ضمن مسارات منظمة تنطلق عبر المناطق الريفية والتلال الخضراء، مستفيدين من اعتدال الأجواء وجمال الطبيعة، مؤكدين أن هذه الرحلات تعزز روح المغامرة والعمل الجماعي وتسهم في تنشيط السياحة الداخلية، مع التزامهم بإجراءات السلامة العامة والحفاظ على البيئة.
وأعرب عدد من المواطنين، عن إعجابهم بالمستوى الجمالي الذي وصلت إليه المناطق السياحية هذا العام.
وأكد الشاب حسين النوباني، وهو أحد هواة سياحة المسارات، أن ربيع إربد لهذا العام يتميز بوفرة الغطاء النباتي وتفتح الأزهار البرية النادرة، ما استقطب مجموعات كبيرة من الشباب وهواة التصوير الفوتوغرافي وممارسي رياضة المشي، مشيراً إلى أن وعي الزوار بأهمية الحفاظ على نظافة المكان بدأ يزداد بشكل ملحوظ، داعياً إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق العامة لخدمة الأعداد المتزايدة من السياح العرب والأجانب.
وأكد أن "سياحة الربيع" باتت تشكل رافداً اقتصادياً مهماً ينتظره الأهالي سنوياً لما لها من أثر مباشر في تحسين مستويات الدخل والترويج للمنتج الريفي الأردني الأصيل.
