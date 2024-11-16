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إنجاز تنفذ يوما وظيفيا في القطاع المالي

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جانب من الفعاليات
السبت، 16-11-2024 12:24 م

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن، فعاليات "يوم وظيفي في القطاع المالي"، لمساعدة الطلبة في التعرف على التخصصات والوظائف والمهن المتعلقة في القطاع المالي الأردني.

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وتعد الفعالية من الأنشطة المساندة التي يتضمنها منهاج الثقافة المالية الذي يتم تدريسه للطلبة في جميع مدارس المملكة من الصف السابع وحتى الثاني عشر.


وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم السبت، يهدف النشاط الذي شارك به أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى تعميق أثر برنامج التعليم المالي في المدارس "منهاج الثقافة المالية" وتوعية المجتمع بأهمية الثقافة المالية وكيفية تطبيق مفاهيمها في الحياة الواقعية.


واشتملت فعاليات النشاط، زيارات للطلبة لمؤسسات وشركات القطاع المالي في مختلف مناطق المملكة، بهدف إتاحة الفرصة لهم للمرور بالتجربة بمرافقة أحد الموظفين في المؤسسة أو الشركة، للاطلاع على آلية تنفيذ مهامه الوظيفية وإتاحة الفرصة للمشاركة في بعض هذه المهام، لتمكينهم من اختيار مسارهم المهني والوظيفيّ وفقا لرغباتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، إضافة إلى تنفيذ زيارات من قبل مؤسسات وشركات القطاع المالي في الأردن للطلبة في مدارسهم.

 
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