إنجاز تنفذ يوما وظيفيا في القطاع المالي

الوكيل الإخباري- نفذت مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ووزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في الأردن، فعاليات "يوم وظيفي في القطاع المالي"، لمساعدة الطلبة في التعرف على التخصصات والوظائف والمهن المتعلقة في القطاع المالي الأردني.

اضافة اعلان



وتعد الفعالية من الأنشطة المساندة التي يتضمنها منهاج الثقافة المالية الذي يتم تدريسه للطلبة في جميع مدارس المملكة من الصف السابع وحتى الثاني عشر.



وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، اليوم السبت، يهدف النشاط الذي شارك به أكثر من 1000 طالب وطالبة إلى تعميق أثر برنامج التعليم المالي في المدارس "منهاج الثقافة المالية" وتوعية المجتمع بأهمية الثقافة المالية وكيفية تطبيق مفاهيمها في الحياة الواقعية.