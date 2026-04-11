السبت 2026-04-11 11:35 م

اتحاد العمل يصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025

اتحاد العمل يصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025
اتحاد العمل يصادق على التقريرين الإداري والمالي لعام 2025
 
السبت، 11-04-2026 06:45 م
الوكيل الإخباري-    عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الاجتماع العادي للمجلس المركزي، هو الثاني خلال الدورة النقابية (2022–2027)، برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، وبمشاركة ممثلي النقابات العمالية الـ 17 في المجلس.اضافة اعلان


وجرى خلال الاجتماع، الذي اكتمل نصابه القانوني، بحضور 90 عضوا من أصل 102 عضو، وحضره رئيس قسم العمل النقابي في وزارة العمل محمد أبو النادي، والمنسقة الإقليمية لـمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة آمال موافي، والمدير المقيم لـمؤسسة "فريدريش إيبرت" سفن شفيرزنسكي، المصادقة على التقريرين الإداري والمالي للاتحاد لعام 2025، وإبراء الذمة المالية للمكتب التنفيذي، إضافة إلى إقرار تعديلات على النظامين المالي والإداري والنظام الداخلي للاتحاد، وفق قرارات المكتب التنفيذي.

وبحسب بيان للاتحاد اليوم السبت استعرض نائب رئيس الاتحاد، خالد أبو مرجوب التقرير الإداري لعام 2025، والذي تضمّن أبرز إنجازات الاتحاد في مجالات: تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير التشريعات العمالية، وبناء القدرات والتدريب المهني، إلى جانب تعزيز العلاقات العربية والدولية، ونشر الوعي العمالي، وإطلاق المبادرات الاجتماعية، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي، وتطوير الأداء المؤسسي.
 
 


