اتفاقية تعاون بين "العلوم التطبيقية" والجامعة الأوروبية في مقدونيا

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ممثلة بمكتب العلاقات الدولية وكلية الفنون والتصميم، اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الأوروبية في شمال مقدونيا، ضمن برنامج "إيراسموس بلس" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الفرص الأكاديمية والتدريبية لطلبتها وكوادرها التدريسية والإدارية.

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