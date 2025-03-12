 
الأربعاء 2025-03-12 05:03 م
 

اتفاقية تعاون بين "العلوم التطبيقية" والجامعة الأوروبية في مقدونيا

جامعة العلوم التطبيقية
جامعة العلوم التطبيقية
 
الأربعاء، 12-03-2025 04:47 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ممثلة بمكتب العلاقات الدولية وكلية الفنون والتصميم، اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الأوروبية في شمال مقدونيا، ضمن برنامج "إيراسموس بلس" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الفرص الأكاديمية والتدريبية لطلبتها وكوادرها التدريسية والإدارية.

اضافة اعلان


وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين في مجال الفنون والتصميم، حيث تتيح لطلبة البكالوريوس والماجستير فرصة دراسة فصل أكاديمي أو الحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في الجامعة الشريكة، كما ستستضيف جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طلاب الجامعة الأوروبية للالتحاق ببرامجها المختلفة في تخصصات الفنون والتصميم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في لواءيّ الموقر وسحاب

جامعة العلوم التطبيقية

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العلوم التطبيقية" والجامعة الأوروبية في مقدونيا

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح يوماً خيرياً وطبياً في لواء عي

اربد

أخبار محلية محافظ إربد يبحث تحديات أصحاب "التكسي الأصفر"

العدوان الإسرائيلي على جنين

فلسطين العدوان الإسرائيلي على جنين يدخل يومه الـ51

الطفيلة

أخبار محلية لقاء في الطفيلة للتعريف بمنح مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الرابع

الجامعة الأردنية

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدما في تصنيف "كيو اس" العالمي 2025



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة