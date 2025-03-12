اتفاقية تعاون بين "العلوم التطبيقية" والجامعة الأوروبية في مقدونيا

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل الأكاديمي والثقافي بين الجامعتين في مجال الفنون والتصميم، حيث تتيح لطلبة البكالوريوس والماجستير فرصة دراسة فصل أكاديمي أو الحصول على تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر في الجامعة الشريكة، كما ستستضيف جامعة العلوم التطبيقية الخاصة طلاب الجامعة الأوروبية للالتحاق ببرامجها المختلفة في تخصصات الفنون والتصميم.
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