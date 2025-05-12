اتفاقية تعاون بين "المعونة الوطنية" و"الإغاثة الإسلامية"

وأكدت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، أهمية هذا التعاون لما يمثله من قيمة مضافة في تعزيز محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية، والتي تركز على محور التمكين الاقتصادي من خلال تسهيل دمج الأسر في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ما يساعدهم في الخروج من دائرة الفقر إلى الاعتماد على الذات، مشددة على أهمية دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال.
بدوره، عبر مدير عام الجمعية عبد الرحيم شواهنة، عن اعتزازه بما يقدمه الصندوق من خدمات وتسهيلات للأسر المحتاجة، مؤكدا جاهزيتهم لدمج أبناء الأسر المنتفعة في عدة برامج تعمل على رفع كفاءتهم ودمجهم في سوق العمل، وتوفير عدة خدمات لهم تسهم في رفع مستوى معيشتهم.
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