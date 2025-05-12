اتفاقية تعاون بين "المعونة الوطنية" و"الإغاثة الإسلامية"

الوكيل الإخباري- وقع صندوق المعونة الوطنية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، بهدف تحسين المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة من برامج الصندوق من خلال تعزيز وبناء قدرات النساء والفتيات وإلحاقهن ببرامج تدريبية في مختلف المجالات، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الصندوق.

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وأكدت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، أهمية هذا التعاون لما يمثله من قيمة مضافة في تعزيز محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية الاجتماعية، والتي تركز على محور التمكين الاقتصادي من خلال تسهيل دمج الأسر في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ما يساعدهم في الخروج من دائرة الفقر إلى الاعتماد على الذات، مشددة على أهمية دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المجال.